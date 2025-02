De lokale politiezone Kouter werd op 1 februari 2021 opgeroepen voor een verdachte situatie in Ichtegem. Een man klom er over omheiningen om tot in een tuin te geraken. Ter plaatse vond de politie mannenkledij en een lege rugzak. Even later werd de beklaagde naakt aangetroffen in de studio van zijn 29-jarige ex-partner. Ze vertelde dat hij mocht blijven, als hij zijn manieren zou houden.