Beide Albanezen uit het Engelse Basingstoke beweerden in eerste instantie dat ze enkel wilden vissen op de Noordzee. De slachtoffers verklaarden echter dat het de bedoeling was om naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld te worden. Volgens procureur Mike Vanneste legde het telefonieonderzoek inderdaad een criminele organisatie bloot. Daarnaast bleek dat de 'Aquaholic' ook op 8 oktober en in de nacht van 22 op 23 oktober al was uitgevaren.

In de RHIB ontdekte de politie ook heel wat reddingsvesten en een radiojammer. Het onderzoek wees uit dat de reddingsvesten enkel nuttig waren voor mensen die kunnen zwemmen. Bovendien waren ze absoluut niet geschikt om op volle zee te gebruiken.