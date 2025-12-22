Mode Unie en Unizo hielden een bevraging bij de zelfstandige handelaars in de modesector. Daaruit blijkt de mindere verkoop en de handelaars wijzen daarvoor naar het zachtere weer. Omdat echt koud weer uitbleef gingen minder winterkleren over de toonbank. Consumenten stelden de aankoop van winterkleding zoals jassen en laarzen uit en deden minder impulsaankopen.

Toch zorgt de recente koudeprik voor optimisme bij de start van de wintersolden, nu zaterdag. Bijna drie op vier handelaars verwachten evenveel of zelfs betere soldenverkoop dan vorig jaar, met startkortingen rond de dertig procent.