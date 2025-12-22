Aanmelden
Zelf­stan­di­ge mode­win­kels ver­koch­ten min­der in het najaar door zacht weer

2020-03-24 00:00:00 - Modesector wil solden uitstellen

Veel wandelaars in de West-Vlaamse winkelstraten dit weekend, met de koopzondag tussen twee feestdagen in. Maar die wandelaars kwamen vooral etalages kijken en kochten bewust, zeggen Mode Unie en Unizo. Over het hele najaar verkochten zelfstandige modewinkels zelfs vier procent minder dan dezelfde periode vorig jaar.

Mode Unie en Unizo hielden een bevraging bij de zelfstandige handelaars in de modesector. Daaruit blijkt de mindere verkoop en de handelaars wijzen daarvoor naar het zachtere weer. Omdat echt koud weer uitbleef gingen minder winterkleren over de toonbank. Consumenten stelden de aankoop van winterkleding zoals jassen en laarzen uit en deden minder impulsaankopen. 

Toch zorgt de recente koudeprik voor optimisme bij de start van de wintersolden, nu zaterdag. Bijna drie op vier handelaars verwachten evenveel of zelfs betere soldenverkoop dan vorig jaar, met startkortingen rond de dertig procent.

