“Drie maal is scheepsrecht hé.” De uitbater van Hostel Lybeer, Stephane Kolijn, is het beu. Op enkele weken tijd is hij drie keer het slachtoffer geworden van inbraak. “Hij heeft gisteren opnieuw de deur opgebroken, de kassa leeg en gebeurt er verder niet veel blijkbaar, want die meneer blijft vrolijk rondlopen”, vertelt Stephane.