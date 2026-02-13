Twee keer per jaar kan de minister van Cultuur, Caroline Gennez, nieuwe elementen toevoegen aan de Inventaris Vlaanderen. Vanaf nu hoort de zeewijding in Zeebrugge daar bij.



Wat in 1926 begon als een ritueel van bezinning en bescherming voor vissers is uitgegroeid tot een levendige traditie. Deelnemers trekken naar het Visserskruis, waar een eredienst en de zegening van de zee plaatsvindt. Vissersvrouwen verkopen elk jaar een uniek tegeltje als herinnering aan de editie.