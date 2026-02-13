Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De jaarlijkse zeewijding in Zeebrugge is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De processie die dit jaar zijn 100ste verjaardag viert behoort nu tot de Inventaris Vlaanderen. Dat is een overzicht van ons belangrijk niet tastbaar erfgoed dat gekoesterd moet worden.
Twee keer per jaar kan de minister van Cultuur, Caroline Gennez, nieuwe elementen toevoegen aan de Inventaris Vlaanderen. Vanaf nu hoort de zeewijding in Zeebrugge daar bij.
Wat in 1926 begon als een ritueel van bezinning en bescherming voor vissers is uitgegroeid tot een levendige traditie. Deelnemers trekken naar het Visserskruis, waar een eredienst en de zegening van de zee plaatsvindt. Vissersvrouwen verkopen elk jaar een uniek tegeltje als herinnering aan de editie.
Gedenktegel van de Zeewijding in 2023
Gemeenschapsgevoel
De zeewijding is belangrijk voor de gemeenschap. Ze biedt troost en herdenkt wie op zee het leven liet. Daarnaast versterkt ze ook de verbondenheid tussen generaties. "Rituelen en tradities, zoals de zeewijding, brengen mensen samen, geven betekenis en zorgen voor verbondenheid. Door dat te erkennen en levend te houden, bouwen we aan een sterke samenleving met culturele rijkdom”, aldus minister Gennez.