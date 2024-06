De start van het maatjesseizoen wordt traditioneel groot gevierd in Oostende. Na een rondvaart op zee werden de eerste maatjes woensdag aan land gebracht tot in de feestzone in het stadscentrum van Oostende. Daar volgde een eerste degustatie van de nieuwe, jonge haringen van 2024.

"Maatjes zijn eigenlijk jonge haringen die nog geen kuit hebben geschoten", zegt Glenn Dangreau van het Maatjescomité. Vorig jaar waren er nog wat problemen met de nieuwe haringen. "De kwaliteit was vorig jaar iets minder, maar nu zijn de maatjes weer kwaliteitsvol en hebben ze voldoende vetpercentage. We mogen spreken van een topproduct dit jaar."