De Vlaamse actrice en zangeres Leen Persijn is op 82-jarige leeftijd overleden. Persijn leed aan een agressieve vorm van de spierziekte ALS en koos voor euthanasie.
Leen Persijn werd op 23 november 1943 geboren in Tielt. Nadat ze een diploma in de Plastische Kunsten behaalde, ging ze toneel studeren aan het Conservatorium van Gent.
Persijn was actief op de planken als actrice, zangeres en cabaretière, maar presenteerde ook jeugdprogramma's op de toenmalige BRT. Zo was ze jarenlang de centrale figuur in het programma 'Toets', samen met Frank Dingenen.
Als zangeres brak ze in 1984 door met het nummer 'Ik heb het altijd gedaan'. Ze bracht verschillende albums uit.
In haar latere carrière legde ze zich toe op theatermonologen als 'Palmira', 'Angélique' en 'Mist, mijn moeder en ik'.
Haar laatste optreden werd dit jaar het programma 'Springlevend' op de Gentse Feesten.