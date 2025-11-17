Leen Persijn werd op 23 november 1943 geboren in Tielt. Nadat ze een diploma in de Plastische Kunsten behaalde, ging ze toneel studeren aan het Conservatorium van Gent.

Persijn was actief op de planken als actrice, zangeres en cabaretière, maar presenteerde ook jeugdprogramma's op de toenmalige BRT. Zo was ze jarenlang de centrale figuur in het programma 'Toets', samen met Frank Dingenen.

