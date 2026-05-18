Camille stelde haar nieuwe album "Negen Levens" voor op de dijk in Oostende. De zangeres verkocht al verschillende sportpaleizen uit. Ze kiest hier toch bewust voor een kleinere setting waarbij haar fans gratis kunnen genieten van de nieuwe muziek.

Camille: "Ik merkte de laatste jaren dat ik minder dicht bij de fans ben geweest. Daarom vond ik het heel interessant om dit te doen, zeker ook met het nieuwe album."

Ook deze zomer zit de zangeres niet stil. Dan strijkt ze met "Circus Camille" opnieuw neer in de badstad.

Camille: "Het is een volledig nieuwe show met een nieuwe verhaallijn. De nummers van 'Negen Levens' worden ook gemixt met oudere nummers. Er wordt hard getraind op nieuwe acrobatische stunts, want het moet nog spectaculairder zijn dan vorig jaar. Ten slotte komen er ook nieuwe attracties."