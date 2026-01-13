Zacht met af en toe zon

Ook vanavond en vannacht is dat het weerbeeld met zachte minima van 7-8 graden of meer.

Morgen start mogelijk met wat lichte regen of een bui. Daarna wordt het droog. Het blijft zacht overdag met maxima rond 10 graden. Mogelijk krijgen we gaandeweg de dag ook wat voorzichtige opklaringen.

Zondag wordt ook een zachte dag met maxima rond 10 graden. Er zijn dan meer opklaringen en het blijft ook droog.

Maandag wordt een rustige dag met een zwakke zuidenwind en een mix van wolken en zon. Het kan is met acht graden wel iets minder zacht.

