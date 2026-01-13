Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Zacht met af en toe zon

Weerfoto

Het blijft erg zacht met vandaag weer maxima rond 10 graden. Het is daarbij meestal bewolkt en droog al kan er plaatselijk wat regen vallen. De zuidelijke wind neemt af en de zon krijgt af en toe ruimte.

Ook vanavond en vannacht is dat het weerbeeld met zachte minima van 7-8 graden of meer.

Morgen start mogelijk met wat lichte regen of een bui. Daarna wordt het droog. Het blijft zacht overdag met maxima rond 10 graden. Mogelijk krijgen we gaandeweg de dag ook wat voorzichtige opklaringen.

Zondag wordt ook een zachte dag met maxima rond 10 graden. Er zijn dan meer opklaringen en het blijft ook droog.

Maandag wordt een rustige dag met een zwakke zuidenwind en een mix van wolken en zon. Het kan is met acht graden wel iets minder zacht.

Geert Naessens

Meest gelezen

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Steekincident roeselare
Nieuws
Update

Vrouw (45) overleden na steekincident in Roeselare, partner (51) geeft zichzelf aan
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden