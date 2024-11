De feiten speelden zich af op vrijdagavond 24 september 2021, in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Tijdens een verjaardagsfeestje kreeg Jordy D. het in de garage van zijn woning aan de stok met een 15-jarige Bruggeling. Vermoedelijk lag een aanslepend drugsconflict aan de basis van het incident. Milan M. bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de steekpartij. In de loop van de nacht arresteerden speurders een tiental mogelijke aanwezigen. Uiteindelijk werd alleen Jordy D. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem aanhield op verdenking van moord.