De acteur in kwestie zei later dat hij samen met de Ieperse productieassistent naar dergelijke beelden had gekeken, waarna ook het informaticamateriaal van de Ieperling werd onderzocht. In de gsm van de beklaagde werden veertien foto's en video's aangetroffen van baby's en jongens tot twaalf jaar oud die op extreem gewelddadige manier verkracht werden door volwassen mannen.

Maar daar bleef het niet bij. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat hij ook twee minderjarige acteurs seksueel had misbruikt in zijn hoedanigheid als productieassistent bij een theatervoorstelling in Antwerpen. De jongens waren 14 en 16 jaar toen het begon. Het misbruik ging vaak gepaard met overmatig alcohol- en druggebruik.