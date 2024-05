De bal was aan het rollen gegaan toen B.D. op 11 augustus 2023 aangifte had gedaan tegen acteur R.D.B., omdat die hem beelden van seksueel kindermisbruik had gestuurd. Een vriend van B.D. had die aangetroffen in de Telegram-app op zijn gsm en had hem aangemaand om aangifte te doen. R.D.B. vertelde de politie later dat hij samen met B.D. naar beelden van seksueel kindermisbruik had gekeken, waarna ook het informaticamateriaal van B.D. werd onderzocht.