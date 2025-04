Geen klassieke aanpak meer in Maria Rustoord in Ingelmunster, maar een nieuwe benadering, overgewaaid uit Scandinavië. De bewoners worden hier voortaan meer betrokken. Raphael bijvoorbeeld krijgt de verantwoordelijkheid over de binnentuin. Raphael Roelens: “Ze hebben dat gevraagd aan mij, kun je dat doen, Ik doe dat graag. Dat was thuis ook zo: als ik geen werk had dan was ik het niet.

Sabine Lampaert, directeur Maria Rustoord Ingelmunster: “Voor Raphael is dat een stimulans om actief te zijn. Voor ons is het een meerwaarde dat we iemand hebben die ons een beetje helpt in onze binnentuin. Het is eigenlijk een win win.”