In Brugge is de nieuwe voorstelling van Wouter Deprez in première gegaan voor West-Vlaanderen. Daarin haalt hij de spullen uit zijn verleden weer boven om die weg te gooien. Maar dat valt niet mee. En dus probeert hij ook wat orde te scheppen in de chaos in zijn hoofd. Wouter Deprez gaat vanaf januari in West-Vlaanderen op tournee, maar bijna alle voorstellingen zijn al uitverkocht.