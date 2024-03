Drie dagen lang waren er in totaal 35 activiteiten opverschillende locaties in Kortrijk.





“We zijn met de Letterzetter en Memento Woordfestival een mooi traject aan het afleggen”, zegt Axel Ronse, schepen van cultuur in Kortrijk.

“Jaar na jaar bereiken we meer mensen uit diverse doelgroepen en dat is ook ons doel: literatuur en woordkunst toegankelijk maken voor iedereen. Memento biedt steeds een ruim aanbod met voor ieder wat wils. Het Zesde Metaal en Wouter Deprez & Tcha Limberger waren dit jaar de publiekstrekkers, maar tegelijk vonden heel wat mensen ook hun weg naar de iets minder bekende auteurs en artiesten. Samen met de start van FTI was Kortrijk zo opnieuw een hotspot dit weekend!”