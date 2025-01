Ook tussen 2023 en 2024 heeft de fiets in West-Vlaanderen aan populariteit gewonnen: bijna 6% erbij. De fiets – alle types, dus ook bv. de step – is daarmee de grote winnaar in het woon-werkverkeer. Toch blijft West-Vlaanderen met bijna 44% onder het Vlaams gemiddelde van 48%.

Het percentage West-Vlaamse werknemers dat (ook) rekent op de auto blijft hangen rond de 80%, het aandeel van het openbaar vervoer is goed voor een aandeel van 4% en ook dat blijft onder het Vlaamse gemiddelde. Nog iets wat blijkt uit de negende editie van de mobiliteitsbarometer van hr-expert Acerta Consult is dat in België de diesel onder de bedrijfswagens in 5 jaar tijd zijn aandeel heeft zien zakken van 80% naar nog geen 30%. ​