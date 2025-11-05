16°C
Woning­brand in Madon­na: huis onbe­woon­baar, twee bewo­ners naar ziekenhuis

Op de wijk Madonna bij Langemark-Poelkapelle is een woning zwaar beschadigd geraakt door een brand. De bewoners, een koppel, konden dankzij rookmelders tijdig het huis verlaten maar werden naar het ziekenhuis gebracht voor controle.


De brand ontstond rond 9.20 uur in het washok van een woning langs de Klerkenstraat, in het centrum van het dorp. Brandweer Westhoek was snel ter plaatse en kreeg de vlammen na verloop van tijd onder controle. De lokale politie Arro Ieper sloot de straat tijdelijk af om de hulpdiensten de nodige ruimte te geven.

Woning onbewoonbaar

Het huis liep zware schade op en is onbewoonbaar verklaard. Aanpalende woningen liepen rookschade op, maar bleven gespaard van ergere gevolgen. De bewoners krijgen onderdak via familie.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De verkeershinder was aanzienlijk, want de Klerkenstraat wordt vaak gebruikt als sluipweg tussen Langemark en Ieper.

Brand

“Ik ben er altijd langs gelopen, maar nooit echt binnen geweest, tot nu”: Hadia is miljoenste bezoeker van Provinciaal Hof in Brugge
Oostendse marktkramers vinden dat ze te vaak moeten verhuizen door evenementen
Update

Uniek: Belgische soldaat die sneuvelde tijdens WO I wordt naar laatste rustplaats gebracht

Na brandstichting in openbare toiletten: "We laten ons niet intimideren"
Opnieuw brand gesticht in openbare toiletten in Ieper: "schade is groot"
Update

Chauffeurs De Lijn willen geen supporters meer vervoeren in Brugge: "Niet veilig meer", burgemeester wil overleg
Update

Container in de fik zorgt voor dikke rookpluim: vuur onder controle, zegt brandweer
Update

Drie auto’s branden uit in Rekkem na brandstichting
Batterij van scooter vat vuur: drie bewoners bevangen door rook
