

De brand ontstond rond 9.20 uur in het washok van een woning langs de Klerkenstraat, in het centrum van het dorp. Brandweer Westhoek was snel ter plaatse en kreeg de vlammen na verloop van tijd onder controle. De lokale politie Arro Ieper sloot de straat tijdelijk af om de hulpdiensten de nodige ruimte te geven.