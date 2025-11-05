Woningbrand in Madonna: huis onbewoonbaar, twee bewoners naar ziekenhuis
Op de wijk Madonna bij Langemark-Poelkapelle is een woning zwaar beschadigd geraakt door een brand. De bewoners, een koppel, konden dankzij rookmelders tijdig het huis verlaten maar werden naar het ziekenhuis gebracht voor controle.
De brand ontstond rond 9.20 uur in het washok van een woning langs de Klerkenstraat, in het centrum van het dorp. Brandweer Westhoek was snel ter plaatse en kreeg de vlammen na verloop van tijd onder controle. De lokale politie Arro Ieper sloot de straat tijdelijk af om de hulpdiensten de nodige ruimte te geven.
Woning onbewoonbaar
Het huis liep zware schade op en is onbewoonbaar verklaard. Aanpalende woningen liepen rookschade op, maar bleven gespaard van ergere gevolgen. De bewoners krijgen onderdak via familie.
De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De verkeershinder was aanzienlijk, want de Klerkenstraat wordt vaak gebruikt als sluipweg tussen Langemark en Ieper.