Gistel

Woning onbe­woon­baar na brand: laat bran­den­de hout­ka­chel nooit onbe­waakt achter”

In Snaaskerke, bij Gistel, heeft het gisteravond gebrand in een woning. Niemand raakte gewond, maar het huis is onbewoonbaar.

De brand brak uit iets voor halfelf in een woning in de Veldstraat. De bewoner, een zestiger, had even zijn huis verlaten. Hij liet zijn brandende houtkachel onbewaakt achter, en die heeft het hele huis in lichterlaaie gezet. Toen hij thuiskwam, verwittigde hij de hulpdiensten. Die hadden het vuur snel onder controle, maar de woning is toch onbewoonbaar. De brandweer raadt iedereen aan om nooit een brandende kachel onbewaakt te laten.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Brand

