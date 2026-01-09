De brand brak uit iets voor halfelf in een woning in de Veldstraat. De bewoner, een zestiger, had even zijn huis verlaten. Hij liet zijn brandende houtkachel onbewaakt achter, en die heeft het hele huis in lichterlaaie gezet. Toen hij thuiskwam, verwittigde hij de hulpdiensten. Die hadden het vuur snel onder controle, maar de woning is toch onbewoonbaar. De brandweer raadt iedereen aan om nooit een brandende kachel onbewaakt te laten.