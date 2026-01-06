8°C
Brugge

Woning in Sint-Kruis onbe­woon­baar na schouw­brand: Het was bij­zon­der moei­lijk om het vuur te bestrijden”

In Sint-Kruis (Brugge) is zondagavond een woning volledig vernield door een schouwbrand. De brandweer probeerde nog volop te blussen, maar kon niet voorkomen dat het dak in vlammen opging. De schade is aanzienlijk, maar er raakte niemand gewond. 

Zondag rond 20 uur brak een schouwbrand uit bij een woning langs De Linde in Sint-Kruis (Brugge). Al snel verspreidde het vuur zich via de isolatie onder het strooien dak. "Er waren initieel vlammetjes zichtbaar aan de buitenkant van de schouw, maar al snel kwam er een gloed rond de schouw en in het dak zelf", aldus majoor Jeroen Bonte. "Door het feit dat het riet redelijk dik was, is die temperatuur heel fors gestegen onder het dak. Het was bijzonder moeilijk om het vuur te bestrijden."

De brandweer riep meteen versterking op. Ze probeerden openingen in het dak te maken, maar hebben uiteindelijk een kraan ingezet om het riet van het dak te verwijderen.  De hulpdiensten zijn nog tot 5 uur maandagochtend bezig geweest met blussen, maar de woning is volledig vernield. "Er is heel wat waterschade, waardoor de woning tijdelijk onbewoonbaar verklaard is", vertelt Bonte verder. "Niemand raakte gelukkig gewond. We hebben nog wat persoonlijke spullen van de eigenaars kunnen redden."

Leonie Delodder
