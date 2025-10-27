Wonen in een monument? Straks kan het op deze vijf West-Vlaamse locaties
In Izegem krijgt het klooster en de school de Pélichy een nieuwe invulling als cohousingproject met twintig privéwoningen.
Vijf monumenten in West-Vlaanderen worden binnenkort omgevormd tot woningen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) investeert daarvoor 1,72 miljoen euro. De historische gebouwen krijgen zo een nieuwe functie, zonder hun karakter te verliezen.
In Poperinge wordt het Weeuwhof omgevormd tot een woonproject met negen tiny houses, vijf starterwoningen en één familiewoning — goed voor zo’n dertig bewoners. In Izegem krijgt het klooster en de school de Pélichy een nieuwe invulling als cohousingproject met twintig privéwoningen.
Ook in Kortrijk krijgt de pastorie van Sint-Laurentius een tweede leven als eengezinswoning. In De Haan worden Villa Beau Site en Le Macquis ingericht als kangoeroewoning, en in Brugge wordt de voormalige dokterswoning Hof Sebrechts omgevormd tot drie wooneenheden. De oude privékliniek en het koetshuis op hetzelfde domein bieden straks plaats aan zeven gezinnen.
"Erfgoed niet laten verloederen"
Volgens minister Ben Weyts is het belangrijk dat erfgoed niet enkel bewaard, maar ook gebruikt wordt. “We zijn fier op dat van hier. We willen ons erfgoed niet zien verloederen of leegstaan”, zegt Weyts. “Als eigenaars een erfgoedparel nieuw leven willen inblazen, met een nuttige functie zoals wonen, dan geven wij graag een duwtje in de rug.”
“Door monumenten om te vormen tot woningen geven we ze een hedendaagse functie én zorgen we ervoor dat dit erfgoed nog heel lang blijft bestaan.”
De Vlaamse overheid investeert dit jaar in totaal 7,5 miljoen euro in projecten die wonen in erfgoed mogelijk maken. De geselecteerde initiatieven werden beoordeeld op hun duurzaamheid, innovatie en toekomstgerichtheid. “West-Vlaanderen heeft bijzonder veel erfgoedparels”, aldus Weyts. “Door monumenten om te vormen tot woningen geven we ze een hedendaagse functie én zorgen we ervoor dat dit erfgoed nog heel lang blijft bestaan.”