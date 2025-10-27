In Poperinge wordt het Weeuwhof omgevormd tot een woonproject met negen tiny houses, vijf starterwoningen en één familiewoning — goed voor zo’n dertig bewoners. In Izegem krijgt het klooster en de school de Pélichy een nieuwe invulling als cohousingproject met twintig privéwoningen.

Ook in Kortrijk krijgt de pastorie van Sint-Laurentius een tweede leven als eengezinswoning. In De Haan worden Villa Beau Site en Le Macquis ingericht als kangoeroewoning, en in Brugge wordt de voormalige dokterswoning Hof Sebrechts omgevormd tot drie wooneenheden. De oude privékliniek en het koetshuis op hetzelfde domein bieden straks plaats aan zeven gezinnen.