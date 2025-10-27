14°C
Aanmelden
Nieuws
De Haan Brugge Izegem Kortrijk Poperinge

Wonen in een monu­ment? Straks kan het op deze vijf West-Vlaam­se locaties

Klooster izegem

In Izegem krijgt het klooster en de school de Pélichy een nieuwe invulling als cohousingproject met twintig privéwoningen.

Vijf monumenten in West-Vlaanderen worden binnenkort omgevormd tot woningen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) investeert daarvoor 1,72 miljoen euro. De historische gebouwen krijgen zo een nieuwe functie, zonder hun karakter te verliezen.

In Poperinge wordt het Weeuwhof omgevormd tot een woonproject met negen tiny houses, vijf starterwoningen en één familiewoning — goed voor zo’n dertig bewoners. In Izegem krijgt het klooster en de school de Pélichy een nieuwe invulling als cohousingproject met twintig privéwoningen.

Ook in Kortrijk krijgt de pastorie van Sint-Laurentius een tweede leven als eengezinswoning. In De Haan worden Villa Beau Site en Le Macquis ingericht als kangoeroewoning, en in Brugge wordt de voormalige dokterswoning Hof Sebrechts omgevormd tot drie wooneenheden. De oude privékliniek en het koetshuis op hetzelfde domein bieden straks plaats aan zeven gezinnen.

"Erfgoed niet laten verloederen"

Volgens minister Ben Weyts is het belangrijk dat erfgoed niet enkel bewaard, maar ook gebruikt wordt. “We zijn fier op dat van hier. We willen ons erfgoed niet zien verloederen of leegstaan”, zegt Weyts. “Als eigenaars een erfgoedparel nieuw leven willen inblazen, met een nuttige functie zoals wonen, dan geven wij graag een duwtje in de rug.”

“Door monumenten om te vormen tot woningen geven we ze een hedendaagse functie én zorgen we ervoor dat dit erfgoed nog heel lang blijft bestaan.”

Ben Weyts, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed

De Vlaamse overheid investeert dit jaar in totaal 7,5 miljoen euro in projecten die wonen in erfgoed mogelijk maken. De geselecteerde initiatieven werden beoordeeld op hun duurzaamheid, innovatie en toekomstgerichtheid. “West-Vlaanderen heeft bijzonder veel erfgoedparels”, aldus Weyts. “Door monumenten om te vormen tot woningen geven we ze een hedendaagse functie én zorgen we ervoor dat dit erfgoed nog heel lang blijft bestaan.”

Redactie

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

301 BB LINKS beyou

Chillen en een luisterend oor: Be You is al tien jaar een tweede thuis voor jongeren
Bpost - post - postbode

Geen akkoord in Veurne: postbodes blijven staken ondanks tijdelijke oplossingen
Dadipark

Make-over Dadipark loopt opnieuw vertraging op door nieuwe regelgeving
Blauwe lijn bushaltes

Buurtbewoners willen blauwe lijn in Oudenaardsesteenweg behouden
Reveil de panne

Focus & WTV zenden troostmoment van Reveil live uit vanuit Nieuwpoort
205 BB LINKS hart2loovti

VZW De Loods trekt met 'Speelkaravaan' naar wijken met kanszoekende gezinnen
Aanmelden