De deelnemersvweten vooraf niet met wie ze aan tafel zullen zitten. “Via de computer worden er per tafel vier spelers uitgeloot", legt hoofdscheidsrechter Marc Verbrugghe uit. “Eén schrijver blijft zitten, de drie anderen draaien na elke ronde door. Zo speelt uiteindelijk iedereen tegen iedereen. Het is een eerlijk systeem.”



Een opvallende trend dit jaar is de verjonging binnen het kaartspel. “De leeftijd van de spelers zakt duidelijk", zegt Freddy Verhuizen, voorzitter van de IWWA, de internationale manillefederatie. “En dat is precies wat we willen bereiken: dat ook jongeren het plezier van manillen ontdekken.” Eén van die jonge deelnemers is Remi Vuilsteke, die zichtbaar geniet van zijn eerste WK. “Het is leuk om met andere mensen tekaarten. Of ik wereldkampioen word? We gaan dat proberen hé!”



Ook de schepen van welzijn, Wim Vandenberghe, waagde zich aan een potje manillen, al ging het hem iets minder goed af. “Met één op zes te winnen zal ik er niet bij zijn bij de laatste 32, maar dat is niet het belangrijkste. De sfeer is uitstekend, en dat is waar het vandaag echt om draait.”

Aan het eind van de dag mag één speler zich wereldkampioen manillen 2025 noemen. De winnaar gaat naar huis met een wisselbeker én een echte diamant.