Een honderdtal vrienden, familieleden en kennissen stapt sereen, met witte ballonnen in de hand. Naar de plek waar exact één jaar geleden het noodlot toesloeg: Een intussen geschrapte bushalte in de Ooigemstraat in Wielsbeke. Met een optocht herdenken ze bu het tragische ongeluk. Hugues Eliat, pluspapa van Inès: “Het was vooral gelanceerd door de vriendjes van Ines die ons vroegen om een ballonmars te maken. Omdat Farah verleden jaar in de coma was. We wouden sowieso een spontane herdenking doen.”