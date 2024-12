Van Pamel maakte creaties op maat van elke ruimte in het gebouw. Samen met het bijpassende licht én muziek zorgen die voor een beleving die bezoekers nog tot 5 januari kunnen ontdekken. Het is al de zevende keer dat Damme uitpakt met dit event, maar er zijn ook wat nieuwigheden dit jaar. Zo is er nu ook een buitenroute met een winterbar in de tuin van het Sint-Janshospitaal.