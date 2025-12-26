Tijdens ‘Wintersfeer in Damme’ worden bezoekers uitgenodigd om de bloemenkunst van gerenommeerd sfeerkunstenaar Frederiek Van Pamel te komen ontdekken in het historische kader van het Damse Sint-Janshospitaal en de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. De tentoonstelling wordt al voor de 8e keer georganiseerd door het stadsbestuur van Damme.

Op dinsdag 30 december 2025 werd al de 10.000 bezoeker gemarkeerd. De eer was voor Ingo Rabaut en Marjan Zwaenepoel uit Merelbeke in Oost-Vlaanderen. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Joachim Coens een boek over Damme en de Verdwenen Zwinhavens, en een fles bubbels om te klinken op het nieuwe jaar.