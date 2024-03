Vandemoortele, bekend van merken als Alpro, Fama en Belolive, draaide in 2023 ruim 1,9 miljard euro omzet. Dat is een stijging met 10,7 procent tegenover 2022. Het bedrijf boekte daarop een aangepaste winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (ebitda) van 216 miljoen euro, een toename met 30,9 procent.

"Heel het jaar hebben we ons geconcentreerd op een hogere toegevoegde waarde en een betere product-, kanaal- en landenmix. We hebben ons ook gefocust op een vlekkeloze operationele werking", zegt CEO Yvon Guérin. "Beide bedrijfsactiviteiten van Vandemoortele, Bakkerijproducten en Plant-Based Food Solutions, behaalden zeer sterke resultaten in 2023."

Vandemoortele wil dit jaar grotere volumes verkopen. De productiecapaciteit is daarvoor uitgebreid, luidt het. "We zullen onze geografische uitbreiding voortzetten en ons nog meer richten op exportmogelijkheden buiten Europa. Tegelijkertijd willen we onze digitale transformatie versnellen, met name op commercieel gebied."