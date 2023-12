Met de feestdagen die eraan komen, zijn ook de typische Franse lekkernijen extra gegeerd, bijvoorbeeld kazen en wijnen. Opvallend veel mensen kopen ook frisdrank en water. "Het scheelt enorm. Voor de prijs van twee pakken water, heb ik er in België slechts één", vertelt een klant. "Het aanbod is ook veel groter."



Maar de kloof tussen beide landen zal verkleinen. De prijzen zouden in Frankrijk weer aan het stijgen zijn. Wie dus echt nog heel veel voordeel wil doen, moet misschien snel zijn. Gino Van Ossel, professor Retail & Trade Marketing aan de Vlerick Business School: "De consument is extra prijsgevoelig. Dus die gaat nu nog meer de moeite doen om de grens over te steken. En aangezien West-Vlaanderen grenst aan Frankrijk, is dat fenomeen, wat de Vlamingen betreft, vooral een West-Vlaamse aangelegenheid."