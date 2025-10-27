In Wingene is de heringerichte begraafplaats Sint-Pietersveld officieel geopend in aanwezigheid van Vlaams minister Hilde Crevits. De historische site kreeg een nieuwe bestemming als natuurbegraafplaats, met een strooiweide, urnenbos en kleine ceremoniezone.
De Vlaamse Landmaatschappij voerde de werken uit binnen het landinrichtingsproject Wildenburg-Aanwijs. Oude grafmonumenten werden opgeknapt en de calvariekapel gerestaureerd. “Samen met het lokaal bestuur hebben we van deze vergeten plek opnieuw een serene rustplaats gemaakt, met respect voor erfgoed en natuur,” zegt minister Hilde Crevits.
Opening met intiem concert
Volgens schepen Yves Bracke krijgt de begraafplaats “een hedendaagse invulling waar de gemeente trots op mag zijn.” Burgemeester Lieven Huys spreekt van “een groene oase van rust en herinnering.”
De opening lokte zo’n 150 bezoekers en werd afgesloten met een intiem Reveil-concert van duo BASTa!. De herinrichting kostte ruim 279.000 euro, waarvan 145.000 euro Vlaamse steun.