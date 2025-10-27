De Vlaamse Landmaatschappij voerde de werken uit binnen het landinrichtingsproject Wildenburg-Aanwijs. Oude grafmonumenten werden opgeknapt en de calvariekapel gerestaureerd. “Samen met het lokaal bestuur hebben we van deze vergeten plek opnieuw een serene rustplaats gemaakt, met respect voor erfgoed en natuur,” zegt minister Hilde Crevits.

