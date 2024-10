"Ik ben zeer verheugd dat we in dit regeerakkoord extra middelen hebben kunnen onderhandelen voor het platteland en in het bijzonder voor onze nieuwe fusiegemeente", verklaart Brecht Warnez, schepen van Wingene en actief betrokken bij de onderhandelingen. "Ook de inwoners van Wingene, Zwevezele en Ruiselede verdienen veilige wegen, fietspaden en goed onderhouden openbaar groen. Daarvoor is voldoende financiering nodig."