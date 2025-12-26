Wie vanavond gepland had om naar het vuurwerk in De Panne te gaan kijken, mag zijn plannen wijzigen. "Het vuurwerk van vanavond is helaas afgelast wegens te veel wind, maar we hebben in De Panne geen vuurwerk nodig om er een spetterend jaar van te maken", meldt Wim Janssens in een Facebookbericht.

De Nieuwjaarsdrink op 3 januari zal wel doorgaan.