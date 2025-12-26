5°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne

Wind is spel­bre­ker: vuur­werk­show in De Pan­ne afgelast

Vuurwerk2

archief

Het vuurwerk dat vanavond gepland stond in De Panne zal niet doorgaan door te veel wind in de kuststad. Dat meldt burgemeester Wim Janssens op Facebook.

Wie vanavond gepland had om naar het vuurwerk in De Panne te gaan kijken, mag zijn plannen wijzigen. "Het vuurwerk van vanavond is helaas afgelast wegens te veel wind, maar we hebben in De Panne geen vuurwerk nodig om er een spetterend jaar van te maken", meldt Wim Janssens in een Facebookbericht. 

De Nieuwjaarsdrink op 3 januari zal wel doorgaan. 

De redactie

Meest gelezen

Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden