Om het project extra onder de aandacht te brengen, werd Wim Lybaert gevraagd als peter. "We moeten nog zien of ik een goede peter word, natuurlijk," zegt hij. "Maar ik denk dat ze mij gevraagd hebben omdat ik zelf ook graag babbel en luister, zoals in ‘De Columbus’, nu al vijf seizoenen lang. Luisteren is iets dat je moet leren. Soms hebben mensen vooral nood aan een gesprek zonder dat wij meteen antwoorden of uitleg moeten geven."

Met de aanstelling van Lybaert als peter hoopt de stad Brugge meer vrijwilligers aan te trekken en het belang van sociale verbinding te benadrukken.