Daarnaast krijgt ook de Limburgse gymnaste Nina Derwael, meervoudig Europees kampioen en olympisch kampioen van Tokio, een ereteken. Ook Imec-topman Luc Van den Hove krijgt een ereteken. Hij zorgde er mee voor dat de Leuvense onderzoeksinstelling zich de voorbije decennia ontwikkelde tot een toonaangevende instelling op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie.

Het vierde en laatste ereteken gaat naar een duo: Simon Gronowski en Koenraad Tinel. Gronowski en Tinel zijn beiden kinderen van de oorlog. Er is wel één groot verschil: terwijl Gronowski met een gele ster op zijn mouw naar school moest, groeide Tinel op in een familie die collaboreerde met de bezetter. Gronowski verloor zijn familie in de concentratiekampen, Tinel kon nooit in het reine komen met het leed dat zijn familie de Joden had aangedaan. Zestig jaar later werden ze toch beste vrienden.