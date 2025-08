Tura speelt eerst wat op zijn piano en zegt dan: “Dank u Veurne, voor het verjaardagsfeest. Ik ben er heel blij mee. Laat ons doorgaan met dezelfde feeling.”

Zaterdag was er in Veurne een openluchtconcert, met optredens van onder meer Paul Michiels, Helmut Lotti en Jan Wuytens. 3.000 fans kwamen kijken. Will Tura zelf was wegens ziekte afwezig. Maar hij is de organisatie dus dankbaar, blijkt ook uit video.