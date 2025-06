De man reed mee in een groep van dertig wielertoeristen uit Ingelmunster. Ze reden niet op het fietspad, maar op het rijweg zoals toegestaan in het verkeersreglement. Vermoedelijk haperde de man met z'n fiets in de gleuf tussen de twee betonblokken en kwam zo op het andere rijvak terecht.

Een bestelwagen die op dat moment uit de tegenovergestelde richting kwam, kon de fietser niet meer ontwijken. De man kwam in het graanveld terecht en stierf ter plaatse.