Bij de start van het schooljaar gaat veel aandacht naar verkeersveiligheid, maar die verslapt vaak gaandeweg. "Leerlingen in het secundair verliezen snel goeie gewoontes na het lager: binnen de maand vliegen de helm en het fluohesje in de kast, maar tegelijk dus ook hun veiligheid in het verkeer", zegt leerkracht Dries.

“Ik wilde mijn werk als verkeersverantwoordelijke wat opentrekken naar de hele stad Tielt. Het budget dat we nu kregen is een mooi begin.” De meeste leerlingen hebben ook begrepen dat goed zichtbaar zijn, van levensbelang is. "Langs binnenwegen is het heel moeilijk om elkaar te zien. Er is vaak geen straatverlichting", zegt Warre. "Als ik een auto zie afkomen, doe ik ook soms met het lichtje van mijn gsm nog eens extra aan."