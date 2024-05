Wie zag Mathieu Ghyselen?

Op maandag 13 mei om 17u00 had de 37-jarige Mathieu Ghyselen uit Ieper een laatste telefonisch contact met zijn familie. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Mathieu rijdt in een grijze Peugeot Expert met nummerplaat 1-BWF-616 en een witte caravan met nummerplaat QAJN677. Mathieu is 1m83 lang, robuust gebouwd, heeft groene ogen, kort bruin haar en een beginnende baard.

Aan Mathieu wordt gevraagd contact op te nemen met zijn familieleden om hen gerust te stellen.

Hebt u Mathieu Ghyselen of zijn wagen gezien, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via 0800 30 300. En u kan het bericht nalezen op www.politie.be