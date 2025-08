"Uitzonderlijk!", noemt Mich Vergauwen van VAB die ruim 500 kilometer file in Frankrijk. Vorige zaterdag was dat op hetzelfde moment 316 kilometer, en zelfs op zwarte zaterdag vorig jaar ging het 'maar' om 500 kilometer file.

Op de A7 Lyon- Orange staat 110 kilometer file. Tussen Vienne en Valence verlies je 2 uur, tussen Lyon en Orange meer dan 3 uur. Aan de Gotthardtunnel is het 2 uur aanschuiven, aan de Mont Blanctunnel 1 uur en 45 minuten, en aan de Tauerntunnel 45 minuten.

Om 7 uur stond er al 220 kilometer file in Frankrijk. Vorige zaterdag was dat op dat moment 85 kilometer.

In Zwitserland moeten automobilisten voor de Gotthardtunnel in zuidelijke richting een uur wachten en ook in Oostenrijk is het al behoorlijk druk op de Fernpas in Tirol. Op de Tauernroute van Salzburg naar Villach moeten reizigers rekening houden met twee uur vertraging.

De Duitse snelweg A8 krijgt tussen München en Salzburg zaterdag veel vakantieverkeer en er is nu al grote drukte richting Slovenië.