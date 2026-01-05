Archief
Wanneer iemand zijn huisdier mishandelt, wordt het dier in beslag genomen door de politie. En zal het ‘baasje’ mogelijk voor de rechter moeten verschijnen. In tussentijd kan de dader een nieuw huisdier aanschaffen en mogelijk opnieuw mishandelen of verwaarlozen. Op initiatief van Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck, afkomstig uit Roeselare, (Vooruit) wordt een voorstel van decreet ingediend om eigenaars die hun huisdieren mishandelen of verwaarlozen een tijdelijk houdverbod op te leggen.
In 2024 werden in Vlaanderen 5510 dieren in beslag genomen. Nog geen 10% van de mishandelde dieren keert terug naar de eigenaar, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck opvroeg bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Maar in afwachting van een uitspraak kan er op dit moment wel terug een ander dier in huis worden gehaald. Gianna Werbrouck (Vooruit) en haar collega’s Mieke Claes (N-VA) en Mien Van Olmen (cd&v) willen daar een einde aan maken.
Oostende achterna
Oostende nam in december 2024 al extra maatregelen tegen eigenaars die dieren mishandelen of verwaarlozen. De aanpak van Oostende wil Werbrouck uitrollen over heel Vlaanderen. “Eind 2025 hebben we hiervoor rond de tafel gezeten met minister Weyts. Hij was het voorstel genegen en gaf graag zijn steun en medewerking. We zijn nu tot een akkoord gekomen dat juridisch sluitend is. Een voorstel tot decreet dat nog dit voorjaar opgenomen kan worden in de Vlaamse Codex Dierenwelzijn. Wie dieren mishandelt, zal straks dus tijdelijk geen dieren meer mogen houden”, aldus Werbrouck.
Het voorstel tot decreet voorziet dat mensen die hun dieren verwaarlozen en mishandelen een tijdelijk houdverbod van twee maanden opgelegd kunnen krijgen door burgemeesters. Na die termijn is het de Inspectie Dierenwelzijn die beslist wat er met het in beslag genomen dier gebeurt.