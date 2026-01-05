Oostende nam in december 2024 al extra maatregelen tegen eigenaars die dieren mishandelen of verwaarlozen. De aanpak van Oostende wil Werbrouck uitrollen over heel Vlaanderen. “Eind 2025 hebben we hiervoor rond de tafel gezeten met minister Weyts. Hij was het voorstel genegen en gaf graag zijn steun en medewerking. We zijn nu tot een akkoord gekomen dat juridisch sluitend is. Een voorstel tot decreet dat nog dit voorjaar opgenomen kan worden in de Vlaamse Codex Dierenwelzijn. Wie dieren mishandelt, zal straks dus tijdelijk geen dieren meer mogen houden”, aldus Werbrouck.

Het voorstel tot decreet voorziet dat mensen die hun dieren verwaarlozen en mishandelen een tijdelijk houdverbod van twee maanden opgelegd kunnen krijgen door burgemeesters. Na die termijn is het de Inspectie Dierenwelzijn die beslist wat er met het in beslag genomen dier gebeurt.