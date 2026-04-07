Wevelgemse schepen Bas Surmont vraagt flexibeler systeem voor uitlenen tenten bij jeugdkampen
De Wevelgemse schepen van Jeugd Bas Surmont vraagt een soepeler systeem voor het uitlenen van tenten aan jeugdbewegingen. Vandaag moeten die hun materiaal reserveren via een Vlaamse uitleendienst, maar volgens Surmont zorgt het boekingssysteem voor extra kosten en logistieke problemen bij jeugdbewegingen.
Bij de Chiro meisjes Wevelgem voelen ze het probleem tijdens het zomerkamp. “Wij halen onze tenten al op 7 augustus, terwijl ons kamp pas op 10 augustus start. Dat betekent dat we meerdere dagen een oplegger moeten betalen, en dat is een grote kost bovenop een duur kamp,” zeggen ze. Daardoor moeten groepen hun tenten vaak dagen op voorhand ophalen, wat extra kosten met zich meebrengt voor transport en het huren van opleggers. “De uitleenmomenten sluiten niet altijd aan op het kamp, en dat weegt financieel zwaar,” klinkt het bij Chiro Meisjes Wevelgem.
Probleem aangekaart bij Vlaamse overheid
Schepen Surmont kaart de problematiek aan bij de Vlaamse overheid en pleit voor meer flexibiliteit in het systeem. Hij stelt voor om aanvragen beter te bundelen per regio, zodat transport efficiënter kan verlopen en kosten dalen. “De uitleendienst heeft alle aanvragen, dus met wat coördinatie kan dat veel efficiënter,” zegt hij. Intussen ondertekenden al 25 collega-schepenen een brief met dezelfde bezorgdheden.