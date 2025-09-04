Het Westerpunt in De Panne is door het publiek uitgeroepen tot mooiste plekje van West-Vlaanderen. Meer dan 5000 mensen stemden via de Krant van West-Vlaanderen op één van de 62 geselecteerde locaties.
Sinds de opening in mei 2024 groeide Westerpunt uit tot een toeristische trekpleister aan de kust. Het uitkijkpunt, ontworpen door Studio MOTO, ligt op het uiterste westpunt van België en biedt bezoekers een panoramisch zicht op zee, strand, duinen en het Westhoekreservaat.
Volgens burgemeester Wim Janssens is de bekroning geen verrassing: “Het Westerpunt is zonder twijfel één van de meest indrukwekkende plekken van onze kust. Dat deze landmark op zo’n korte tijd honderdduizenden bezoekers naar De Panne heeft gebracht, bewijst de kracht van dit bijzondere project.”
"Dat Westerpunt uit zo’n brede selectie als winnaar naar voren komt, toont dat investeren in gedurfde architectuur en toeristische vernieuwing rendeert."
In vijftien maanden tijd lokte Westerpunt al meer dan 300.000 bezoekers en het is daarmee het populairste uitkijkpunt binnen het provinciale project Horizon 2025.
De verkiezing leverde ook een verrassend veelzijdige top tien op, met onder meer het Minnewater in Brugge, de Kemmelberg en de Zwinvlakte. Volgens Bart Casteleyn, hoofdredacteur van Krant van West-Vlaanderen, onderstreept dat de schoonheid van de hele provincie: “De uiteindelijke top 10 is een bewijs hoe mooi West-Vlaanderen is… en dat kan je uiteraard ook zien in het uiterste westen van onze provincie.”
Dit is de top 10 van mooiste plekjes van West-Vlaanderen:
1. Westerpunt (De Panne)
2. Het Minnewater (Brugge)
3. Top van de Kemmelberg (Heuvelland)
4. Zwinvlakte (Knokke-Heist)
5. Het Sint-Pietersbrugje (Zwevegem)
6. Kasteeldomein De Lovie (Poperinge)
7. Het Westerstaketsel (Nieuwpoort)
8. De Menenpoort (Ieper)
9. Tramstation De-Haan-aan-Zee (De Haan)
10. Kasteeldomein d’Aertrycke (Torhout)