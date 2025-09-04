Sinds de opening in mei 2024 groeide Westerpunt uit tot een toeristische trekpleister aan de kust. Het uitkijkpunt, ontworpen door Studio MOTO, ligt op het uiterste westpunt van België en biedt bezoekers een panoramisch zicht op zee, strand, duinen en het Westhoekreservaat.

Volgens burgemeester Wim Janssens is de bekroning geen verrassing: “Het Westerpunt is zonder twijfel één van de meest indrukwekkende plekken van onze kust. Dat deze landmark op zo’n korte tijd honderdduizenden bezoekers naar De Panne heeft gebracht, bewijst de kracht van dit bijzondere project.”