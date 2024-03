“Wij vertegenwoordigden respectievelijk Pakistan en Denemarken in het Special Political and Decolonization (SPECPOL) - comité over de Syrische vluchtelingencrisis," zeggen studenten August en Valentine. "Omwille van de gevoeligheid van dit onderwerp, was het niet altijd eenvoudig om tot compromissen te komen met landen die een tegenovergesteld beleid voeren. Toch slaagden we er in om, na vijf dagen intensief debat en onderhandelingen, tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. Dat is wat deze ervaring zo uniek maakt!”