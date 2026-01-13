West-Vlamingen kopen minder nieuwe speedpedelecs, tweedehands wint aan populariteit
Er is vorig jaar opnieuw een recordaantal speedpedelecs ingeschreven in België. Dat zegt mobiliteitsfederatie Traxio bij de start van fietsbeurs Velofollies in Kortrijk. Vooral in Vlaanderen blijft de hogesnelheidsfiets een populair vervoersmiddel. In totaal zijn er 14.058 nieuwe en 9.623 tweedehandse fietsen geregistreerd. Wel opvallend: in onze provincie is een vijfde minder nieuwe speedpedelecs ingeschreven.
"2025 is een recordjaar geworden voor de tweedehandse en het derde beste jaar ooit voor de nieuwe speedpedelecs", verduidelijkt woordvoerder Filip Rylant. "Gecumuleerd maakt dit 2025 tot het beste jaar ooit."
Vooral de provincie Oost-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de positieve cijfers. Daar is de markt met maar liefst 34,6 procent gegroeid. In bijna alle andere provincies is het aantal inschrijvingen wel gedaald in vergelijking met 2024: in West-Vlaanderen met een vijfde.
Vooral 'bedrijfsfiets' steeds populairder
Vooral leasing wint aan populariteit. Maar liefst twee derde van alle ingeschreven fietsen werd gekocht door bedrijven. Veel bedrijven kiezen ervoor om pedelecs te leasen voor hun werknemers omdat ze het onderhoud, de verzekering en restwaarde kunnen uitbesteden. Tegelijkertijd is het aantal particulieren dat voor een pedelec kiest, opnieuw sterk gedaald.
Eens de leasingperiode voor de fietsen is afgelopen, komen die fietsen ook mee op de tweedehandsmarkt terecht. Daar tonen klanten volgens Traxio wel interesse in. "De occasies zijn goed voor 40,6 procent van het totale aantal inschrijvingen", aldus Rylant. Die markt is op een jaar tijd met een vierde gegroeid.
Thuisland van Tadej Pogacar centraal
Velofollies verwacht dit jaar 40.000 bezoekers in Kortrijk Xpo. Die kunnen langslopen bij 300 exposanten en dubbel zoveel merken. Slovenië, het thuisland van Tadje Pogacar, staat dit jaar in de kijker.
Ook voor de gewone fiets is Velofollies de place to be. Het dagelijkse gebruik van de fiets zit nog steeds in de lift. In de stad verdringt de longtail wel meer en meer de bakfiets. Die toegenomen belangstelling voor de fiets als dagelijks verplaatsingsmiddel vertaalt zich ook in de cijfers: 2025 was zelfs het beste verkoopsjaar ooit.