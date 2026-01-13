"2025 is een recordjaar geworden voor de tweedehandse en het derde beste jaar ooit voor de nieuwe speedpedelecs", verduidelijkt woordvoerder Filip Rylant. "Gecumuleerd maakt dit 2025 tot het beste jaar ooit."

Vooral de provincie Oost-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de positieve cijfers. Daar is de markt met maar liefst 34,6 procent gegroeid. In bijna alle andere provincies is het aantal inschrijvingen wel gedaald in vergelijking met 2024: in West-Vlaanderen met een vijfde.

