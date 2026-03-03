13°C
Aanmelden
Nieuws
Tielt

West-Vla­ming Peter Ter­rin op short­list van Libris Literatuurprijs

West-Vlaming Peter Terrin op shortlist van Libris Literatuurprijs

Er maken nog twee Vlaamse en vier Nederlandse auteurs kans op de Libris Literatuur Prijs, een van de belangrijkste literaire prijzen in ons taalgebied. Eén van die Vlamingen is Peter Terrin. Hij komt oorspronkelijk uit Tielt.

De Libris Literatuur Prijs bekroont elk jaar de beste oorspronkelijke Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Uit de 191 ingezonden boeken filterde de jury eerst een longlist met achttien en nu een shortlist met zes "indrukwekkende" titels.

Er stonden in totaal zes Vlaamse auteurs op de longlist. Daarvan haalden twee de shortlist: Lieselot Mariën ('Als de dieren') en Peter Terrin met West-Vlaamse roots ('Nog lang geen winter'). De andere kanshebbers zijn Peter Buwalda ('De Jaknikker'), Bert Natter ('Aan het einde van de oorlog'), Coco Schrijber ('Het gezoem van bijna alles') en Nadia de Vries ('Overgave op commando').

De uitreiking van de Libris Literatuur Prijs vindt op 11 mei plaats. De winnaar ontvangt dan 50.000 euro en een bronzen legpenning. Vorig jaar won Safae el Khanoussi de prijs met met haar debuutroman 'Oroppa'.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Belga
Literatuur Libris Literatuur Prijs

Meest gelezen

Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit
Baliehof
Nieuws

Familie moet boerderij runnen nu landbouwers vastzitten in Dubai

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

720 Zwevegem Cuypers Q 1 scaled

Gemeente Zwevegem selecteert team TM Cuypers & Q en OYO voor ontwerp van kunstacademie
Non-fictie boekenfestival FAAR bereikt recordeditie: 7.000 tickets verkocht

Non-fictie boekenfestival FAAR in Oostende bereikt recordeditie: 7.000 tickets verkocht
Arend Delabie

KIJK. Kortrijkzaan Arend Delabie speelt op minifestival Fireplace in Kortrijk
Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek

200-jaar oude Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek
Festival

Tweedaags festival Faar in Oostende ontvangt bekende gast
Jeugdzorg Antigone

Theaterstuk gebaseerd op open brief aan minister Gennez gaat in première
Aanmelden