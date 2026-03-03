West-Vlaming Peter Terrin op shortlist van Libris Literatuurprijs

De Libris Literatuur Prijs bekroont elk jaar de beste oorspronkelijke Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Uit de 191 ingezonden boeken filterde de jury eerst een longlist met achttien en nu een shortlist met zes "indrukwekkende" titels.

Er stonden in totaal zes Vlaamse auteurs op de longlist. Daarvan haalden twee de shortlist: Lieselot Mariën ('Als de dieren') en Peter Terrin met West-Vlaamse roots ('Nog lang geen winter'). De andere kanshebbers zijn Peter Buwalda ('De Jaknikker'), Bert Natter ('Aan het einde van de oorlog'), Coco Schrijber ('Het gezoem van bijna alles') en Nadia de Vries ('Overgave op commando').

De uitreiking van de Libris Literatuur Prijs vindt op 11 mei plaats. De winnaar ontvangt dan 50.000 euro en een bronzen legpenning. Vorig jaar won Safae el Khanoussi de prijs met met haar debuutroman 'Oroppa'.