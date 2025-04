Het meisje liet duidelijk blijken dat ze daar niet mee gediend was. Ze probeerde via Snapchat haar neef te verwittigen door hem foto's te sturen met daarop de tekst: "Help, ik kan niet weg." De twintiger nam ook haar gsm af en zocht haar telefoonnummer op. Uiteindelijk kon het meisje in Mol van de trein stappen. Diezelfde dag kreeg ze nog verschillende berichten via WhatsApp van haar belager.