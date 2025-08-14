Nog geen 10 procent van alle Vlaamse carpoolplaatsen voor personenwagens in het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ligt in West-Vlaanderen. Er is wel beterschap op komst met de aanleg van een extra carpoolparking in Deerlijk en de plannen voor de uitbreiding van de huidige carpoolparking in Waregem.
West-Vlaanderen telt in totaal 18 carpoolparkings, goed voor 782 parkeerplaatsen voor personenwagens. Daarmee heeft onze provincie een aanzienlijke achterstand op andere provincies. We hebben minder carpoolparkeerterreinen dan andere provincies en het totaal aantal parkeerplaatsen ligt veruit het laagst.
Ook het gemiddelde aantal plaatsen per carpoolparking is in West-Vlaanderen veel lager dan elders in Vlaanderen: gemiddeld 43 plaatsen per carpoolparking in West-Vlaanderen, 151 in Antwerpen, 134 in Limburg, 97 in Oost-Vlaanderen en 59 in Vlaams-Brabant.
Fietsstallingen en laadpunten
Niet enkel inzake het aantal plaatsen is er zeker in West-Vlaanderen nog veel werk aan de winkel. De West-Vlaamse carpoolparkings tellen gemiddeld ook het kleinste aantal fietsstalplaatsen en laadpunten voor elektrische wagens. In onze provincie zijn er 105 fietsstalplaatsen, gemiddeld 5,8 per carpoolparking.
Het Vlaamse gemiddelde bedraagt daarentegen meer dan drie keer zoveel, 18,4. Met gemiddeld 2,9 laadpunten voor elektrische wagens (53 in totaal) scoort West-Vlaanderen opnieuw het laagst van alle provincies, met gemiddeld 3,5 laadpunten per carpoolparking in Vlaanderen.
"Minder wagens op de weg betekent immers minder files en is goed voor ons milieu. Ik zal daar in het parlement voor blijven ijveren en de West-Vlaamse stem in Brussel laten horen.”
Meer capaciteit in Deerlijk en Waregem
Bert Maertens, Vlaams Parlementslid (N-VA): “De minister maakte dit jaar 400.000 euro vrij voor de realisatie van een nieuwe carpoolparking bij de E17 en N36 in Deerlijk, met 48 extra parkeerplaatsen. Ook in Waregem zijn er plannen om de volgende jaren de carpoolcapaciteit te vergroten, door een forse uitbreiding van de huidige parking langs de N357.”
De nieuw aan te leggen parking in Deerlijk komt langs de N36 op de plaats van het oefenleerrijpark, aan de overkant van de huidige carpoolparking. Van de 48 plaatsen voor auto’s zijn er drie bredere parkeerplaatsen voorbehouden voor andersvaliden en vijf langere parkeerplaatsen voor grotere bestelwagens. Er komen vier parkeerplaatsen met een snellader en een fietsenstalling met plaats voor 28 fietsen, waarvan twee plaatsen voor buitenmaatse fietsen.
De bestaande carpoolparking in Waregem bij de E17 en N357 wordt volgens de plannen uitgebreid van 57 autoparkeerplaatsen naar 93 (+36). Er komen twee extra plaatsen met laadpalen en het aantal fietsstalplaatsen stijgt van 8 naar 12. De raming voor de werken bedraagt 800.000 euro.