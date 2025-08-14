West-Vlaanderen telt in totaal 18 carpoolparkings, goed voor 782 parkeerplaatsen voor personenwagens. Daarmee heeft onze provincie een aanzienlijke achterstand op andere provincies. We hebben minder carpoolparkeerterreinen dan andere provincies en het totaal aantal parkeerplaatsen ligt veruit het laagst.

Ook het gemiddelde aantal plaatsen per carpoolparking is in West-Vlaanderen veel lager dan elders in Vlaanderen: gemiddeld 43 plaatsen per carpoolparking in West-Vlaanderen, 151 in Antwerpen, 134 in Limburg, 97 in Oost-Vlaanderen en 59 in Vlaams-Brabant.