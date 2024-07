De bouwsector en chemie-, farma- en energiesector noteren zowel in Vlaanderen als in West-Vlaanderen een jobverlies. In de diensten- en financiële sector en logistiek-transport zit dan weer de grootste groei. Ook de metaal- en maakindustrie noteert een positieve groei, in Vlaanderen een negatieve.

Terwijl de tewerkstelling in de groensector, groot- en kleinhandel en de horeca voor Vlaanderen positieve cijfers kent, zijn die negatief in West-Vlaanderen.