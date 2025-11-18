7°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

West-Vlaan­de­ren heeft op één na laag­ste aan­tal zwartrijders

2018-07-20 00:00:00 - 67 zwartrijders gevat na controles op kusttram

West-Vlaanderen scoort opvallend goed in de strijd tegen zwartrijden op het openbaar vervoer. Slechts 1,94% van de gecontroleerde reizigers had geen geldig ticket. Enkel Limburg doet beter. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pillen (Open Vld) opvroeg bij minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA).

Sinds 2023 controleerde De Lijn meer dan 477.000 reizigers in de provincie. 9.297 van hen bleken zonder vervoerbewijs te reizen. “West-Vlamingen horen bij de braafste gebruikers van De Lijn,” zegt Pillen. “Maar zwartrijden blijft asociaal gedrag. Het mag niet onbestraft blijven.”

Verschillen per regio

Binnen de provincie vallen wel sterke regionale verschillen op. De vervoerregio Brugge scoort het best: daar werd slechts 1 op 80 reizigers betrapt op zwartrijden. Kortrijk doet het beduidend slechter: daar heeft 1 op 36 gecontroleerde reizigers geen geldig ticket.

Na Brugge volgen Westhoek en Oostende als best scorende regio’s. De hoogste percentages zwartrijders worden gemeten in Oostende en Kortrijk.

Meer controles?

Pillen ziet ondanks de relatief goede cijfers nog ruimte voor actie. “Het aantal controles mag gerust omhoog,” zegt hij. “Hoe meer controles, hoe eerlijker voor de grote meerderheid die wél correct betaalt.”

De redactie

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Uranium
Nieuws
Update

Buurt in Moen vrijgegeven: "Het ging niet om uranium, wel andere stoffen", zegt burgemeester

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden