West-Vlaanderen heeft op één na laagste aantal zwartrijders
West-Vlaanderen scoort opvallend goed in de strijd tegen zwartrijden op het openbaar vervoer. Slechts 1,94% van de gecontroleerde reizigers had geen geldig ticket. Enkel Limburg doet beter. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pillen (Open Vld) opvroeg bij minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA).
Sinds 2023 controleerde De Lijn meer dan 477.000 reizigers in de provincie. 9.297 van hen bleken zonder vervoerbewijs te reizen. “West-Vlamingen horen bij de braafste gebruikers van De Lijn,” zegt Pillen. “Maar zwartrijden blijft asociaal gedrag. Het mag niet onbestraft blijven.”
Verschillen per regio
Binnen de provincie vallen wel sterke regionale verschillen op. De vervoerregio Brugge scoort het best: daar werd slechts 1 op 80 reizigers betrapt op zwartrijden. Kortrijk doet het beduidend slechter: daar heeft 1 op 36 gecontroleerde reizigers geen geldig ticket.
Na Brugge volgen Westhoek en Oostende als best scorende regio’s. De hoogste percentages zwartrijders worden gemeten in Oostende en Kortrijk.
Meer controles?
Pillen ziet ondanks de relatief goede cijfers nog ruimte voor actie. “Het aantal controles mag gerust omhoog,” zegt hij. “Hoe meer controles, hoe eerlijker voor de grote meerderheid die wél correct betaalt.”