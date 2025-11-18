West-Vlaanderen scoort opvallend goed in de strijd tegen zwartrijden op het openbaar vervoer. Slechts 1,94% van de gecontroleerde reizigers had geen geldig ticket. Enkel Limburg doet beter. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pillen (Open Vld) opvroeg bij minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA).