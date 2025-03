In 2023 waren 37.317 vrouwelijke ondernemers in hoofdberoep actief, maar vooral ondernemen in bijberoep zit in de lift. Zo kwamen er 676 vrouwelijke ondernemers in bijberoep bij in 2023. “Ik begon in bijberoep mijn zaak in lederbewerking”, vertelt Francine Jansseune van Leather be Brugge. “Ik was heel snel verliefd op het product, waardoor ik op datzelfde tempo er mijn hoofdberoep van maakte”.