Vlas is al eeuwenlang verbonden met de West-Vlaamse regio. Vandaag wordt er nog ongeveer 2.000 hectare vlas geteeld in West-Vlaanderen – vooral in de kuststreek – op een totaal van 5.200 hectare in Vlaanderen en 20.000 hectare in heel België. Toch is onze provincie nog altijd de spil van de vlasverwerking. Hier wordt het grootste deel van het Belgische én ingevoerd Frans vlas verwerkt. “Bijna alle verwerkers van België zitten hier in West-Vlaanderen,” bevestigt Annelies Vermeersch van het Algemeen Belgisch Vlasverbond. “De kennis, de machines en de ervaring zitten hier.”