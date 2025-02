Vandromme pleit daarom voor meer dynamische snelwegverlichting, een systeem waarbij lichten aangaan bij slecht weer, ongevallen of wegenwerken. "In Vlaanderen wordt dat tot 50 procent toegepast, maar in West-Vlaanderen slechts 8 procent. Dat is iets wat ik wil aanklagen," zegt ze. "Het kan niet dat wij in West-Vlaanderen minder veilige verkeersomstandigheden hebben. Als je de provincie binnenrijdt, dan kom je in de donkerste regio van Vlaanderen. Het licht gaat hier blijkbaar uit."

Ze roept de Vlaamse overheid op om het gebruik van dynamische verlichting uit te breiden en zo de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen.