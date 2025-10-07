De gouverneur Carl Decaluwé nam al het initiatief om met de West-Vlaamse politiezones tot een oplossing te komen, maar kreeg niet alle zones op eenzelfde lijn. Samen met een aantal politiezones zullen nu verdere gesprekken gevoerd worden om tot bijkomende infrastructuur en praktijkopleiding te komen in de West-Vlaamse Politieschool in Zedelgem.

“Dergelijke praktijkopleidingen zijn zeer belangrijk, maar zitten niet in de basisopleiding”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe. “Een aantal politiezones zoals MIRA, Arro Ieper, Oostende en Gavers doet of deed voor de praktijkopleiding een beroep op externe partners.”

Vervolgopleiding bij politiezone RIHO

“Bij de politiezone RIHO wordt sinds vorig jaar extra ingezet op het prioritair rijden met een vervolgopleiding. Intussen zijn al 41 agenten met die praktische opleiding gestart”, zegt Himpe ,die ook als politieraadslid hierover vragen stelde. “198 medewerkers van de politiezone, meer bepaald de interventieleden, flexteams en leden van de verkeersdienst, volgden de opleiding prioritair rijden en ook de recherche zal deze opleiding nu krijgen”, verduidelijkt Himpe op basis van de informatie.

Ook voor ieder nieuw personeelslid dat start bij de politiezone RIHO wordt de opleiding prioritair rijden voorzien